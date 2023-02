Pourquoi une baisse d’impôts est irresponsable dans le contexte actuel

C’est la saison des impôts. Le moment du rappel douloureux que nous sommes surimposés, surtaxés et que nous n’en avons pas, en termes de services, pour notre argent.

C’est aussi la saison des budgets gouvernementaux. Un moment d’inquiétude s’il en est un, puisqu’on ne sait jamais quel impact auront les décisions gouvernementales sur nos finances personnelles. Va-t-on baisser les impôts? Augmenter des taxes? Moduler des tarifs?

Il serait cependant surprenant que le gouvernement Legault augmente le fardeau fiscal sur les familles. Non seulement ils se sont engagés à ne pas le faire, mais ils promettent de baisser les impôts dès cette année. Ambitieux, vous dites? Irresponsable, surtout!

Que l’on se comprenne bien, toute baisse d’impôt est la bienvenue. Encore faut-il qu’elle soit faite pour les bonnes raisons. En effet, pas besoin d’être fiscaliste pour convenir que trois ingrédients essentiels doivent être combinés pour que les baisses d’impôts puissent suivre:

Financement adéquat des missions de l’État

La santé, l’éducation et la sécurité sont les premières responsabilités du gouvernement. Il est de son devoir d’en assurer un financement suffisant, à la hauteur des défis et des besoins. Dans un contexte de vieillissement de la population conjugué à une importante pénurie de main-d’œuvre, nous devons être encore plus prudents dans la planification des dépenses et de leur croissance.

Un budget équilibré

Imaginez que vous accumulez des soldes de carte de crédit, de marge de crédit et de paiement hypothécaire. Qu’actuellement, avec les revenus que vous avez, vous et votre conjoint/conjointe, vous accumulez les budgets déficitaires chaque année, pensez-vous que c’est le moment de diminuer votre source de revenus? Changeriez-vous votre emploi pour un autre moins rémunérateur? Illogique n’est-ce pas? C’est pourtant ce qui risque d’arriver si nous baissons les impôts avant d’équilibrer un budget. Nous diminuons les revenus alors que nous accumulons les déficits.

Contrôle de la dette à long terme

Au-delà des déficits annuels qu’un gouvernement puisse enregistrer, la dette à long terme doit être contrôlée pour trois raisons principales. La première étant d’assurer la capacité d’emprunter. Un État se doit de se préoccuper de sa cote de crédit surveillée par les agences de cotation. Il doit démontrer qu’il a un plan à moyen et long terme pour rembourser la dette accumulée et qu’il est sérieux dans sa démarche. La deuxième raison est pour contrôler les coûts de la dette.

Une dette accumulée apporte son lot de dépenses, notamment en taux d’intérêt. Cela s’appelle des frais reliés au service de la dette. En 2021-2022 uniquement, le service de la dette a coûté plus de 8,4 milliards de dollars au gouvernement et aux organismes gouvernementaux selon l’institut économique de Montréal. Cela illustre l’importance d’avoir des mécanismes de remboursements sérieux afin de diminuer cet important poste budgétaire qui mine notre capacité à financer les missions de l’état.

La troisième raison pour laquelle le gouvernement doit contrôler sa dette à long terme, et c’est celle qui est le plus importante à mes yeux, c’est pour léguer des finances publiques saines aux prochaines générations. L’avenir du Québec est intimement lié à la capacité de nos enfants et nos petits enfants à faire des choix de société de leur époque. Il serait irresponsable pour nous de leur léguer un état endetté, fracturé et incapable de remplir ses missions primaires. Il serait égoïste de notre part d’encaisser des chèques aujourd’hui, qu’ils devront rembourser à gros taux d’intérêt demain, en ayant moins de services et plus de besoins.

C’est pourquoi le Fonds des générations a été mis sur pied. Il s’agit d’un fonds gouvernemental affecté exclusivement au remboursement de la dette et qui est financé à partir des redevances hydrauliques provenant d’Hydro-Québec et des producteurs privés d’hydro-électricité.

Il s’agit d’un outil de gestion responsable des finances publiques qui a été reconnu à de nombreuses reprises, et par différentes agences de cotation, notamment comme un levier important de contrôle de la dette.

Et c’est exactement dans ce fonds ou le gouvernement veut piger pour financer les prochaines baisses d’impôts. En diminuant les versements au fonds des générations, le gouvernement souhaite hypothéquer l’avenir des prochaines générations pour remplir une promesse électorale à court terme.

Il s’agirait d’une décision électoraliste, populiste et irresponsable. Eric Girard nous a habitués à mieux.