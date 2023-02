Prévention de la violence: Montréal donne 3 M$ pour des projets destinés aux jeunes

La Ville de Montréal va débloquer une enveloppe de 3 millions $ afin de soutenir 52 initiatives proposées par de jeunes Montréalais pour les tenir éloignés des situations de violence dans la métropole.

La montée de la violence armée au cours des dernières années inquiète de plus en plus les Montréalais.

La Ville s’est donc plusieurs fois engagée à aider avec des projets de prévention, notamment lors du Forum montréalais contre la violence armée tenu en mars dernier.

L’administration Plante va ainsi soutenir financièrement 52 initiatives proposées par des jeunes de moins de 30 ans.

Menés en collaboration avec des organismes communautaires, ces projets vont de la création d’ateliers artistiques, à la mise sur pied d’équipes sportives ou encore de groupes pour donner la parole aux jeunes.

«Il est primordial pour notre administration de placer les jeunes au cœur de nos actions pour prévenir la violence», a soutenu la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«En mobilisant les jeunes et en développant des initiatives innovantes pour améliorer leurs conditions de vie, ces projets contribueront à renforcer notre modèle montréalais de sécurité urbaine dans les différents quartiers de Montréal», a-t-elle ajouté.

Face à l’engouement, la Ville a d’ailleurs doublé son budget, le faisant passer de 1,4 million $ à 3 millions $.

Parmi les heureux élus, on retrouve notamment l’Organisation des Jeunes de Parc-Extension. L’association se concentre sur l’offre d’activités de groupes pour les jeunes du quartier. Elle recevra près de 74 681$ pour la création d’espaces de discussion sur le racisme et les discriminations avec 36 jeunes.

«Cet appel à projets nous permet enfin de pousser les espaces des discussions et de partage de connaissances encore plus loin afin de pouvoir lutter contre la discrimination et les injustices dans notre milieu», a expliqué Adler Moussa Chounan de l’Organisation.

De son côté, le Bureau de consultation jeunesse obtiendra une enveloppe de 70 000$ pour un projet de cohabitation sociale. Il est mené par 15 jeunes de 17 à 22 ans qui bénéficient d’un logement subventionné.

«Nous souhaitons que cet espace soit un endroit où nous puissions discuter d'enjeux qui nous concernent et réaliser des projets qui permettront de créer un monde plus juste, à notre échelle», ont indiqué les jeunes du comité.