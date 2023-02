Ressources pour certaines femmes qui souffrent inutilement

La lecture de votre Courrier de ce matin, dans lequel une femme vous fait part des douleurs encore présentes en elle à la suite d’un avortement subi il y a fort longtemps dans son cas, m’incite à vous écrire pour vous transmettre les coordonnées de différentes ressources qui peuvent lui venir en aide ainsi qu’à toutes ses semblables.

D’abord, il existe des livres que je recommande. Le premier : J’ai avorté... par peur. Avec lui, espérer encore ! par Lise Dufour. Une œuvre dans laquelle elle témoigne de sa propre expérience. Puis un autre d’une facture différente, Les lendemains douloureux de l’avortement, par Philippe Cathelineau, médecin généraliste .

Certains organismes communautaires sont aussi à l’écoute de femmes comme elle. Car peu importe les valeurs et les croyances d’une personne, certaines femmes sont troublées par des émotions négatives ou des relations tendues, souvent très longtemps après avoir subi un avortement. Cela est normal, car les émotions qu’un tel geste provoque peuvent survenir immédiatement après le geste ou après plusieurs années.

Et pour obtenir un soutien émotionnel et spirituel, on peut s’adresser à :

Options Grossesse à Québec : https://www.optionsgrossesses.com/

418 952-4700

Comme je crois que quiconque a besoin d’être écouté à la suite d’un avortement, on doit propager ces informations. Cette femme n’a pas à se préparer à mourir avec les regrets amers qu’elle dit ressentir. Il y a des moyens pour qu’elle s’en sorte.

Sylvie

Dans la foulée de votre commentaire, je souligne que rien, même pas le nombre d’années écoulées depuis le geste posé, même quand il revêt la gravité d’un avortement, ne devrait retenir une femme dévorée par la culpabilité d’aller chercher l’aide disponible. C’est bien connu qu’une douleur qui s’incruste est plus difficile à extirper qu’une douleur récente. Mais rien ne devrait retenir personne de vouloir s’en libérer, puisque tout le monde a droit de vivre en paix !