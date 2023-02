Texter et «scroller» compulsivement pourrait déformer votre pouce

Le temps passé sur notre téléphone intelligent est mauvais pour les yeux et le sommeil, mais il pourrait aussi l’être pour nos mains.

Malgré le manque d’études sur le sujet, des médecins français ont remarqué que les patients atteints de certaines pathologies, comme l’arthrose prématurée du pouce, sont de plus en plus jeunes. Ils soupçonnent l’utilisation intensive des smartphones, qui poussent ses utilisateurs à «scroller», «swipper», écrire et tapoter pendant des heures.

L'arthrose est causée par une usure du cartilage des articulations, qui peut occasionner divers degrés de douleur, de raideur et d'enflure. Celle qui touche le pouce est aussi appelée rhizarthrose.

Avec le temps, la maladie peut évoluer, et une déformation importante du pouce peut survenir, l’os peut prendre la forme d’un «Z».

Le smartphone en cause ?

En 2016, une étude menée par un opérateur de téléphonie britannique a mis en avant les changements anatomiques qui pourraient être provoqués par l’utilisation des smartphones. Toutefois, celle-ci a été jugée peu sérieuse, car elle avait été menée auprès de peu d’utilisateurs (2000).

«Le lien de causalité entre l’utilisation quotidienne et répétée des téléphones et des pathologies des articulations est quelque chose qui fait débat», a déclaré Aurélien Aumar, chirurgien orthopédique spécialisé dans la main au média français «20 minutes».

Il estime que pour déterminer avec certitude que les cellulaires abîment les doigts des jeunes, «il faudrait une cohorte de 1000 personnes de 16 à 26 ans que l’on suivrait sur 30 ans».

Il confirme toutefois que l’âge des patients souffrant d’arthrose diminue de plus en plus: «On avait l’habitude de dire que cette maladie touchait essentiellement les femmes de plus de 55 ans. Aujourd’hui, 15 à 20 % des patients sont des hommes dès 45 ans».

Pour continuer à profiter de son cellulaire sans avoir peur de déformer ses doigts, le chirurgien recommande tout simplement de réduire son utilisation ou d’opter de temps en temps pour le kit mains libres.