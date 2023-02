Un an plus tard, l’Ukraine tient bon

Le 24 février 2022. Jour 1 de l’odieuse invasion de l’Ukraine, un pays pourtant indépendant, par la Russie. Depuis, la puissante armée russe de Vladimir Poutine s’enlise.

Elle s’enlise grâce à la résistance exceptionnelle du peuple ukrainien et de son président Volodymyr Zelensky. Un jeune chef d’État dont la bravoure et l’intelligence, tout comme celles de sa nation, ne cessent d’éblouir le monde.

L’horreur de cette invasion donne néanmoins la lourde impression qu’elle dure depuis des années. En Occident, la solidarité avec l’Ukraine n’a pas encore flanché. Mais qui sait pour combien de temps encore ?

Ce qu’on sait est néanmoins que l’Ukraine aura de plus en plus besoin d’équipements militaires de pointe, de soutien financier, politique et moral. D’où l’importance, sur tous ces plans, de la visite surprise lundi de Joe Biden à Kyïv, aux côtés de Volodymyr Zelensky.

À quelques jours de la première année de l’invasion, le président américain a promis de nouveaux armements et le soutien « indéfectible » des États-Unis.

Face à Poutine, admirateur autoproclamé du dictateur Joseph Staline, le message portera-t-il ? Dans sa mégalomanie ukrainophobe, ne retenons pas notre souffle.

Derrière la résistance héroïque des Ukrainiens, ce qu’ils vivent n’en est pas moins intenable. Des milliers de morts. Des millions de réfugiés. Des villes rasées. Des familles décimées. Des fosses communes dignes d’une époque qu’on croyait révolue.

L’essentiel

L’essentiel, il est là. Ce qui se joue tout d’abord dans cette bataille pour l’Ukraine par l’Ukraine est sa propre indépendance.

Ce qui se joue est sa liberté d’exister, d’être ce qu’elle est. Un peuple démocratique qui, après des siècles d’hégémonie russe, puis soviétique, est enfin devenu indépendant.

L’Ukraine, c’est une culture distincte et une langue véritablement nationale. Et ce, malgré des décennies de politiques ouvertes de russification menées sur son sol par l’ex-Union soviétique.

Voilà précisément ce que Poutine rêve d’éradiquer. Il porte en lui ce vieux fantasme impérial de la « grande Russie » pour qui les Ukrainiens ne seraient que des « petits Russes » dont le seul destin serait d’être annexés et russifiés pour leur propre bien...

Les mots justes de Jimmy Carter

Ce fantasme est au cœur de la propagande poutinienne. C’est pourquoi le président russe est incapable de même comprendre la résistance des Ukrainiens, de leur président et de leur diaspora. Idem pour le soutien de l’Occident.

Parce qu’il méprise le peuple ukrainien, Poutine ne peut concevoir qu’une seule issue : la défaite et l’humiliation de l’Ukraine.

Or, s’il est impossible de prédire quand et comment cette guerre prendra fin un jour, la capitulation des Ukrainiens semble être le moins probable des dénouements.

Suite à la visite historique de Joe Biden à Kyïv, comment ne pas rappeler aussi les mots de son prédécesseur Jimmy Carter, président démocrate (1977-1981) et Prix Nobel de la Paix ? À 98 ans, entouré des siens, il reçoit chez lui des soins palliatifs.

L’an dernier, le jour même de l’invasion de l’Ukraine, Jimmy Carter condamnait ce qu’il qualifiait sans ambages de « violation du droit international et des droits fondamentaux des Ukrainiens (...), qui menace la souveraineté de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe et du monde entier ».

Il appelait déjà les États-Unis et ses alliés à « soutenir le droit du peuple ukrainien à la paix, la sécurité et l’auto-détermination ».

Dès le premier jour, les mots de cet homme de paix étaient justes.