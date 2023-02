Un autre adversaire de premier plan pour le CH

Le Canadien de Montréal affrontera une autre puissance de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi, alors qu'il croisera le fer avec les Devils du New Jersey.

Après les Hurricanes de la Caroline et les Maple Leafs de Toronto, le CH se mesurera à la troisième meilleure formation de l'Association de l'Est.

Les Devils ont amassé 79 points depuis le début de la campagne, soit trois de moins que les Hurricanes et 12 de moins que les puissants Bruins de Boston. La formation du New Jersey a également remporté ses deux plus récents matchs et sept de ses 10 derniers.

De son côté, après une séquence de trois victoires, le Tricolore a été déclassé par les Hurricanes et les Maple Leafs. Avec 50 points, les hommes de Martin St-Louis sont bons derniers au classement de la section Atlantique. Dans l'Association de l'Est, seuls les Blue Jackets de Columbus (41 points) font pire.