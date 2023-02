Un donneur de sperme récupère la garde d’un enfant

Une Américaine lesbienne récemment séparée a perdu la garde de son fils au profit de son donneur de sperme, malgré la loi.

Un tribunal de l’Oklahoma a rejeté la pétition de la maman qui demandait la garde de son enfant, qu’elle avait élevé pendant deux ans avec son ex-femme, selon NBC News.

Kris Williams et Rebekah Wilson se sont mariées en juin 2019, deux mois avant que Mme Wilson ne donne naissance à leur petit garçon. En novembre 2021, le couple s’est séparé et Mme Wilson a emménagé avec le donneur de sperme, emmenant l’enfant avec elle et incitant son ex-conjointe à demander la garde.

Si Mme Williams avait été un homme, il y aurait eu «présomption de paternité» selon la loi de l’Oklahoma, qui dit qu’«un homme est présumé père d’un enfant si lui et la maman sont mariés et que l’enfant est né alors qu’ils étaient mariés».

Cependant, un juge a rejeté la demande de Mme Williams lundi, affirmant que la loi ne s’appliquait pas aux couples homosexuels, puisque la loi de l’État est antérieure à la légalisation du mariage homosexuel.

«C’est un rappel pour les couples de même sexe que nous vivons toujours un système judiciaire et une société qui ne sont pas toujours juste et ne suivent pas toujours la loi», a expliqué Shannon Minter, avocat du National Center for Lesbian Rights,

«Ces couples pourrait faire face à des obstacles injustes, voire illicites pour sécuriser et protéger leurs droits parentaux, et c’est simplement la réalité», a-t-il ajouté.