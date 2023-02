Une famille outrée que des plaies de lit aient été passées sous silence

La famille d'une résidente du CHSLD Saint-Maurice, à Shawinigan, est en colère. Elle prétend que le personnel aurait omis de les informer sur l'état de santé de leur mère, qui présentait d'importantes plaies de lit lorsqu'elle a été transférée à l'hôpital.

Yves Thibodeau et son frère affirment que leur mère a été victime de négligence. D'importantes plaies de lit et même des ampoules se trouvent près des fesses de la dame de 90 ans. Ces plaies auraient été découvertes à l'hôpital de Shawinigan, selon ce qu'avance sa famille.

«Le personnel hospitalier a été surpris et moi aussi. On ne s'attendait pas à ça. J'ai eu beaucoup de colère. Ce sont des choses qui sont contrôlables et évitables», a déclaré Yves Thibodeau.

Denise Milot, qui souffre de troubles cognitifs, a été transférée la semaine dernière à l'hôpital de Shawinigan pour soigner une infection rénale. Ses proches soutiennent que le personnel du CHSLD Saint-Maurice ne les aurait jamais informés des plaies de lit.

Ce n'est pas la première fois que la famille dénonce les soins au CHSLD Saint-Maurice. En 2021, Yves Thibodeau avait milité pour que sa mère puisse faire ses besoins dans une chaise-bassine plutôt que dans une culotte d'incontinence.

Pour l'instant, la famille a contacté un avocat et évalue si elle portera plainte. «On ne doit pas accepter ce genre de situation là. Ce sont des plaies qui auraient dû être traitées et la famille aurait dû être mise en garde. Pour nous, en tant que Cabinet d'avocats c'est de la négligence», déclare Me François-David Bernier.

Le CIUSSS n'a pas la même lecture de la situation, après avoir vérifié les faits et rencontré l’équipe médicale. On réitère que lorsqu'un changement est constaté dans la situation d'un résident, les proches sont avisés. Des mécanismes de vigie existent aussi pour s'assurer de la qualité des soins et services offerts aux usagers.

En ce qui concerne les plaies de lit, les équipes sont formées pour agir rapidement. Lorsqu'elles sont plus complexes, on fait appel à un spécialiste-expert pour ce type de traitement.