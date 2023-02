[VIDÉO] Cette conversation entre Justin Trudeau et Joe Rogan est... complètement fausse

Un faux dialogue ahurissant entre Justin Trudeau et l’animateur américain de balado Joe Rogan créé de toute pièce par l’intelligence artificielle démontre le potentiel épeurant d’une telle technologie pour la désinformation à l’ère numérique.

«Bonjour monsieur le premier ministre, je suis content de finalement pouvoir vous rencontrer. Je suis content que vous soyez sur ma balado.»

«Hey Joe, je suis très heureux avec toi ici sur le Joe Rogan experience.»

Même pour les oreilles les plus averties, la conversation entre les deux hommes semble fluide et réelle, chacun avec ses tics et ses manies de langage qui leur sont propres.

Le problème, c’est non seulement que MM Trudeau et Rogan n’ont jamais discuté, mais que les phrases elles-mêmes n’ont jamais été prononcées : elles sont purement synthétiques.

La discussion bifurque rapidement vers les blackfaces de Justin Trudeau, la manifestation des camionneurs et d’autres lieux communs associés au premier ministre canadien. Le contenu, en somme, devient absurde, mais la forme est impeccable.

Publiée sur YouTube par une minuscule chaîne, la vidéo a récolté près de 150 000 visionnements en moins de 5 jours.

Le dialogue, lui, est façonné par un outil développé par ElevenLabs, une startup américaine en intelligence artificielle qui «s'appuie sur une compression élevée et une compréhension du contexte pour rendre la parole humaine de manière ultra-réaliste».

«Nos outils peuvent déjà produire des paroles aussi réalistes que celles d'un être humain et nous pensons que la sphère des applications potentielles des voix artificielles ne fera que s'étendre», annonce ElevenLabs sur son site web.