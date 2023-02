CASSIVI, Yolande



À Verdun, le 20 février 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Yolande Cassivi.Elle laisse dans le deuil ses sœurs Flore (feu Ephrem Pipon) et Liliane (feu Albert Mercantini) ainsi que ses nièces et neveux.Elle a rejoint ses parents Octavie et John, sa soeur jumelle Rolande ainsi que ses soeurs Bertha (feu Trefflé Rochefort) et Rose-Aimée (feu Oscar Barrière).La famille recevra les condoléances de 9h30 à 13h30 le lundi 27 février, au salon funéraireUne cérémonie religieuse sera célébrée à 13h30 ce même jour à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sise au 4155 rue Wellington à Verdun.