DUMOUCHEL, Claudette



Originaire de Ville Mercier, le 19 février 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Claudette Dumouchel, épouse de M. Jean Houle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Maureen) et Louise (Gilles), ses petits-enfants Sébastien, Nicholas (Sarah) et Marie-Michelle (Alex), son arrière-petit-fils Mathéo, son frère Bernard et sa soeur Lorraine (Jacques), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAISMERCIER450-699-1717www.rfmtheriault.cale samedi 25 février 2023 de 13h à 15h30, suivi d'une cérémonie hommage.