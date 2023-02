LAURIN, Jacqueline



À Saint-Eustache, le 15 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jacqueline Laurin, épouse de feu Réal Taillefer.Précédée de son fils André, elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Pierre), Claude (Marie-Ève), Lise (Alain) et Nathalie (Jean-Pierre), ses petits-enfants Julie, Stéphanie (Jean-Baptiste), Élizabeth (Daniel), Jessica (Sébastien), Amilie (Guillaume), Olivier, Hugo et Roxanne ainsi que ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs et frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 février 2023 de 19h à 22h et le lundi 27 février à compter de 10h30 au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même lundi, à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.