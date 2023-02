ARPIN, Thérèse (née Flibotte)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Arpin née Flibotte survenu le 19 février 2023 à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu Étienne Arpin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Raymond), Michel (Diane), Claire, Jeannine (Carol), Gilles (France), feu Suzanne (Réjean), Jacques (Chantal), Guy (Sylvie), Joceline (Roger), Silvie (Maurice), Line (Daniel), François (Nancy), ses 18 petits-enfants, ses 25 arrière-petits-enfants, ses soeurs Lucienne, Gisèle et Cécile, son frère, Lucien, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT (QUÉBEC) J5A 2G9Tél : 450-632-1515La famille recevra les condoléances le lundi 27 février 2023 de 15h à 18h. Une cérémonie aura lieu à 18h à la chapelle du complexe.