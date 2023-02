BÉLANGER, Éliane (née Sioui)



À Deux-Montagnes, le 16 février 2023, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Éliane Sioui Bélanger, épouse de M. Jean-Claude Bélanger.Précédé de son fils Daniel, elle laisse également dans le deuil, ses enfants, Guy (Anne), Jean (Nathalie) et France (Jean-René), ses 6 petits-enfants ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 26 février de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.