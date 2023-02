BILODEAU, Pierrette



À Montréal, le 13 janvier 2023, à l’âge de 81 ans, est décédée Pierrette Bilodeau, fille de feu Léo Bilodeau et de feu Blanche Sylvain de Saint-Sylvestre.Elle laisse dans le deuil son conjoint Réal Landry, ses frères et sa soeur : feu Yvon (Rose Hélène Fillion), feu Maurice (feu Patricia Berthiaume), Denis (Madeleine Nadeau), Michel (Colette Mantha), Jacques (feu Lucille Côté), Françoise (feu Michel Demers), Daniel Blanchette, son filleul Pierre Bilodeau et plusieurs neveux et nièces.L’inhumation des cendres aura lieu et un hommage lui sera rendu en présence de la famille à une date ultérieure au cimetière de Saint-Sylvestre.