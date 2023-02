GARIÉPY, André



À Montréal, le 16 février 2023 à l'âge de 87 ans est décédé M. André Gariépy, fils de M. Ephraime Gariépy et Mme Ernestine Leclerc.Il laisse dans le deuil, son épouse des 56 dernières années Mme Patricia Burns, ses enfants Lynn (Donato) et Keith (Helanie), sa petite-fille Emily et de nombreux amis.Il a travaillé comme photographe au Journal de Montréal dans les années 1960 et caméraman pigiste à CBC Radio Canada pendant plus de vingt ans.La famille recevra les condoléances, le dimanche 26 février à compter de 16h00, au :MONTRÉAL, QC, H1L 3K9L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.