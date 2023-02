DUPLESSIS, Lucien



À Laval, dans la nuit du 17 février 2023 est décédé à l'âge de, Monsieur Lucien Duplessis.Il laisse dans le deuil son épouse des 66 dernières années, Denise Haeck ainsi que ses enfants, Alain (Annie) et Michèle (Philippe), ses 3 petites-filles, Audrey-Anne (Olivier), Gabrielle (Charles), Laurence (Frédéric), son frère Roland et de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mars 2023 de 13h à 16h au complexe funéraireUn hommage sera rendu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à un organisme de charité de votre choix serait apprécié.