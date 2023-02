PITRE, Jean-Pierre



De St-Isidore, le 15 février 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jean-Pierre Pitre, époux de Mme Céline Gendron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Hugo (Christina), ses petits-enfants Audrey-Alexie et Emma-Rose, sa soeur Jocelyne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues.Il a été confié au salon funéraire :450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le dimanche 5 mars de 10h à 13h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire.En sa mémoire, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.