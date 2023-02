HOTTE, Lise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons qu'à Longueuil, le 12 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Lise Hotte, épouse de Gilles Charest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles, Anik (Richard) et Marie-Christine (Éric), ses petits-fils Nicolas, Jean-Philippe et Raphaël, son frère Jean-Pierre (Kathy), les familles Beaumont et Hotte, et de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 mars 2023 de 10h00 à 13h45 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h45 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Lise Hotte.