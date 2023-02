AMYOTTE, Lucien



Le 12 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé Lucien Amyotte, époux de feu Thérèse Beaulne et père de feu Marie-Reine.Il laisse dans le deuil sa fille Louise (Michel Labre), ses petits-enfants Véronique, Mathieu (Marilyn) et Stéphanie (Maxime), ses arrière-petits-enfants Nathan, Raphaëlle et Félix ainsi que parents et amis.Il sera exposé à la :425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIEsamedi le 25 février de 10h à 14h, suivi des funérailles à 14h en l'église La Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie. L'inhumation au cimetière de St-Jacques-le-Mineur aura lieu lundi le 27 février à 11h.