Brésil: ridiculisés au billard, deux tueurs abattent sept personnes

Des hommes qui avaient fait rire d’eux après avoir perdu deux parties de billard dans un établissement à aire ouverte au Brésil se sont vengés en ouvrant le feu sur la clientèle, tuant sept personnes dont une adolescente de 12 ans.

Dans une vidéo-choc captée par une caméra de surveillance et relayée par les médias locaux, on peut apercevoir l’un des suspects, armé d’un pistolet, aligner la clientèle près d’un mur. Puis, un second homme sort d’une camionnette avec une arme longue et se dirige vers les gens d’un pas rapide, avant d’ouvrir le feu sans sommation.

Les deux complices peuvent ensuite être vus en train de récupérer quelques billets de banque et une sacoche sur les tables de billard, avant de prendre la fuite.

La scène horrible à regarder s’est produite mardi dans la ville de Sinop, dans l’État du Mato Grosso au centre du pays.

Selon la police, l’un des suspects, Edgar Ricardo de Oliveira, a perdu une partie de billard disputée avec l’une des victimes en matinée, perdant au passage un pari de 4000 Réal brésiliens (environ 1000 $CAN). Il est revenu en après-midi défier le même homme et a perdu à nouveau, s’attirant des moqueries.

Oliveira et son complice, Ezequias Souza Ribeiro, ont ensuite décidé de se venger.

Les décès de six personnes, incluant une adolescente de 12 ans et le propriétaire de l’établissement de billard, ont été constatés sur place. Une septième victime est décédée à l’hôpital.

Les âges des victimes vont de 12 à 48 ans. Toutes sont des hommes, sauf l’adolescente.

Edgar Ricardo de Oliveira a été retrouvé mercredi par la police militaire qui l’a abattu après un échange de coups de feu. Son complice compte pour sa part se livrer à la police jeudi, a indiqué son avocat à divers médias locaux.