LAVALLÉE DORION, Pierrette



À l'hôpital Le Gardeur, à l'âge de 91 ans, le 16 février 2023, est décédée madame Pierrette Lavallée, épouse de feu Louis-Philippe Dorion, fille de feu Joseph Lavallée et de feu Aline Fafard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Guylaine Pomerleau), Arlette (Mario Desmarais), Martine (Josée Gagnon), Régent et Patrice (Anne-Marie Legault), ses huit petits-enfants et leur conjoint: Karine, Simon, Andrée-Anne, Jean-Philippe, Guillaume, Olivier, Daphnée et Gabrielle, ses 8 arrière-petits-enfants, son frère Paul ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 27 février 2023 de 13h à 17h et de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Laval.Les funérailles se tiendront à l'église catholique St-Bruno au 2287 rue Aladin, Laval, le mardi 28 février 2023 à 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.