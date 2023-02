Chantier du métro à Anjou: la STM fera tout pour restreindre les nuisances

La Société de transport de Montréal (STM) assure qu’elle fera tout pour minimiser les nuisances du chantier du futur terminus de la ligne bleue du métro à Anjou, dont les travaux doivent débuter en 2024.

«On est conscients que c’est un chantier, qu’il va y avoir des camions. On va tout faire pour minimiser les nuisances», a affirmé Nicolas Paris, directeur de projets pour le prolongement de la ligne bleue lors d’une séance d’information publique mercredi soir.

Plusieurs citoyens se sont montrés inquiets par rapport à la poussière et au bruit pendant les travaux du tunnel et des deux édicules de la future station, qui sera située près d’une école primaire et d'une garderie.

L’édicule principal sera du côté de la place des Roseraies et l’édicule secondaire, du côté du boulevard de Châteauneuf, de part et d’autre de l’autoroute 25.

La STM prévoit une passerelle souterraine pour que les piétons puissent se rendre de l’un à l’autre sans traverser l’autoroute 25.

Entente

En 2020, la STM réquisitionnait un terrain de 70 000 mètres carrés pour la construction de la station, des expropriations que les propriétaires -Cadillac Fairview et Ivanhoé Cambridge- ont contesté devant les tribunaux.

Cadillac Fairview a depuis vendu ses parts à Ivanhoé Cambridge qui est parvenue la semaine dernière à une entente de gré à gré avec la STM au sujet des expropriations.

Ni Ivanhoé Cambridge ni la STM n’ont voulu en dévoiler les détails.

« Le périmètre d’acquisition est délimité par le boulevard des Roseraies et Place Desroseraies. Il a été convenu entre les deux parties et répond aux besoins opérationnels du projet. Le montant des acquisitions fait présentement l’objet de discussions » s’est contenté d’affirmer dans un courriel un porte-parole de la STM, Philippe Déry.

Deux commerces des Galeries d’Anjou seront directement touchés par les travaux de la station: le Best Buy et le restaurant Boston Pizza, a indiqué Maha Clour, directrice de projets à la STM lors de la séance d’information.

En 2020, six commerces étaient visés par des expropriations, soit les restaurants McDonald’s, Les 3 Brasseurs, L’Académie, Madisons et Wendy’s et le magasin Best Buy.

La STM souhaitait aussi obtenir une servitude temporaire sur le terrain du magasin L’entrepôt RONA, pour pouvoir y installer son chantier.

- Avec Martin Jolicoeur