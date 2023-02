Charlie n'est pas fait en chocolat

En 2023, on parle aux adultes comme s’ils étaient des enfants. « Gna gna gna, gna gna gna ».

Et on parle aux enfants comme s’ils étaient des petites choses fragiles. « Gna gna gna, gna gna gna ».

C’est rendu que même des livres pour enfants doivent être purgés, réécrits, pour ne pas heurter leurs petits yeux, blesser leurs petites oreilles, offenser leurs petits esprits.

On a appris cette semaine que les livres de l’auteur britannique Roald Dahl (Charlie et la chocolaterie, Matilda, etc.) avaient été réécrits sans des vilains mots comme « gros », « homme », « noir ». Au secours !

LE MONDE EST RENDU « BIZARRE »

La dépêche de l’AFP m’a fait hurler : « Des termes jugés offensants seront expurgés et remplacés dans les rééditions de plusieurs livres de Roald Dahl. Les références au poids, à la santé mentale, à la violence, ou aux questions raciales ou de genre seront retirées lors des rééditions des différentes œuvres de l’auteur ».

Mort en 1990, Roald Dahl a vendu ses livres à 300 millions d’exemplaires, et des générations d’enfants ont développé leur imaginaire en lisant ses bouquins.

Vous vous souvenez du personnage d’Augustus Gloop ? L’enfant glouton passe son temps à manger des bonbons et tombe dans une rivière de chocolat dans le fabuleux film Charlie et la chocolaterie — que vous aimiez celui de 1971 avec Gene Wilder ou celui de 2005 de Tim Burton avec Johnny Depp —, basé sur le livre de Roald Dahl.

Cet enfant était clairement gros. Dans son livre, Roald Dahl le décrivait comme gros (fat, en anglais). Mais les petits curés de la bien-pensance ont peur que ça fasse de la pé-peine aux petits enfants de 2023. Le mot « fat » a été retiré de TOUS les livres de Dahl.

Mais ce n’est pas le seul changement absurde. Les Oompa-Loompas ne sont plus des « petits hommes », mais des « petites personnes ». Misère, ces êtres imaginaires sont maintenant non genrés ?

Le changement le plus ridicule, selon moi, a été fait dans le livre Sacrées sorcières. On a rajouté une phrase au sujet des perruques portées par les sorcières : « Il y a beaucoup d’autres raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques et il n’y a certainement rien de mal à cela ».

Il ne faudrait surtout pas que les petits enfants fragiles de 2023 associent le fait de porter une perruque au fait d’être une sorcière ! Ce serait une façon de stigmatiser les sorcières !

Et dans tous les livres, on a remplacé le mot « crazy » (fou) par « strange » (bizarre).

Tout ça parce que les ayants droit de Dahl ont fait appel à des sensitivity readers, des « lecteurs en sensibilité » qui fouillent dans les livres pour débusquer le moindre mot qui pourrait choquer, blesser, offenser.

Ce n’est pas en enlevant le mot « gros » d’un livre qu’on va empêcher que des enfants en surpoids fassent rire d’eux dans la cour d’école. Ce n’est pas en enlevant le mot « gros » qu’on va faire disparaître la pandémie d’obésité chez les jeunes.

La seule chose qu’on fait, c’est surprotéger des enfants et sous-estimer leur intelligence.

ON L’A ÉCHAPPÉ BELLE

La seule bonne nouvelle dans tout ce dossier, c’est que Gallimard, l’éditeur français des livres de Roald Dahl, a confirmé qu’il allait laisser ses livres intacts, sans les réécrire.

Ça m’a fait pousser un GROS soupir de soulagement.