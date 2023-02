LABRECQUE, Réjeanne



À Montréal, le 16 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Réjeanne Labrecque. Elle était l'épouse de feu Hervé Bellerose.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Lise), Diane, Johanne (Franco), Bruno (Diane), Martin (Julie) et Jacinthe (Jacques), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 février de 13h à 17h et de 19h à 21h au :3198, RUE ONTARIO EST, MONTRÉALUne cérémonie aura lieu le samedi 25 février à 10h en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge située au 1855, rue Dézéry à Montréal.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fédération québécoise de l'autisme.