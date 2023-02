Une chirurgie rare au cerveau pourrait guérir ce garçon atteint d’épilepsie

Atteint d’une forme d’épilepsie grave, un garçon de la région de Québec s’apprête à subir une opération délicate et complexe au cerveau, qui pourrait le libérer de ses nombreuses crises quotidiennes.

«C’est une ultime chance d’améliorer sa qualité de vie», affirme sa mère, Meggie Perron, qui a longuement réfléchi avant de faire subir cette intervention «irréversible» à son fils, à l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME).

«La chose la plus difficile, c’est l’impuissance. Si déjà, je ne le voyais plus souffrir, ce serait une grande victoire», ajoute la mère de famille, de Pont-Rouge.

Jusqu’à cinquante crises par jour

Âgé de 9 ans, Samuel Méthot est atteint du syndrome de Lennox-Gastaut, qui provoque chez lui de nombreuses crises d’épilepsie, de façon quotidienne.

Pendant ses premières années de vie, il vivait entre vingt et cinquante crises par jour, lui causant de violentes projections vers l’avant.

Plus récemment, Samuel est parfois victime de longues crises, pouvant s’étirer sur une période de 48 h, ce qui nécessite une hospitalisation d’urgence, relate sa mère.

Qui plus est, aucune médication n’améliore son état. Il est «pharmacorésistant», souligne son neuropédiatre, le Dr Bradley Costerman, de l’HME.

Pour tenter d’atténuer la fréquence et l’intensité de ses crises, il subira aujourd’hui une intervention neuro-chirurgicale rare, appelée une callosotomie.

Celle-ci a pour but de sectionner le «corps calleux» qui relie les deux hémisphères du cerveau.

Photo Martin Alarie

Longue journée

La journée s’annonce ainsi longue et angoissante pour les parents de Samuel, alors que l’intervention sera pratiquée de 6 h à 18 h.

«Je ne sais pas trop comment je vais gérer. On a les nerfs à vif, mais mon gars a besoin de moi, je dois être positive», confie Mme Perron.

«On ne pouvait pas refuser cette option, puisqu’on se serait demandé toute notre vie ce que ça aurait donné», poursuit-elle.

Heureusement, Samuel fait preuve d’une grande résilience, dit-elle. «C’est lui qui me détend avec son calme. Il est très courageux», ajoute la femme de 36 ans.

Photo Martin Alarie

Regagner la parole

En raison de l’activité électrique cérébrale constante dans son cerveau, Samuel accuse des signes de retard de développement. Il ne parle pas et éprouve quelques problèmes moteurs, entre autres.

«C’est comme si Samuel avait une tempête électrique dans sa tête à longueur de journée. Ce qui l’empêche de faire des gains et de progresser», explique le Dr Osterman.

Pour Mme Perron, l’objectif ultime de cette opération est d’éventuellement permettre à Samuel de parler.

«Vers l’âge de 21 mois, il babillait, mais les nombreuses crises d’épilepsie ont ensuite commencé et lui ont fait perdre ses acquis», dit-elle.

Une opération rarement pratiquée dans le monde

Pratiquée dans des centres d’épilepsie hautement spécialisés au pays, la callosotomie est une intervention rare, qui est destinée à une clientèle «très spécifique».

Ainsi, ce type d’intervention n’a été pratiquée que trois fois au cours des dix dernières années à l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME). L’opération neurochirurgicale a été faite sensiblement le même nombre de fois, sur une même période, au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

C’est un neurochirurgien spécialisé, le Dr Roy Dodley, qui pratiquera cette longue intervention sur Samuel, mercredi.

«C’est une opération rare, dans le monde. C’était plus utilisé dans les années 1940, mais c’est ensuite disparu avec l’arrivée de plusieurs médicaments et d’autres interventions neurochirurgicales. Ça commence toutefois à revenir. On le voit chez des patients présentant un EEG (électroencéphalogramme) très spécifique, comme celui de Samuel», explique le neuropédiatre, Dr Bradley Osterman, de l’HME.

Circonscrire l’épilepsie

En sectionnant le corps calleux, qui unit les deux hémisphères du cerveau, l’opération a pour but d’empêcher la propagation de l’électricité d’un côté à l’autre du cerveau.

Dans le cas de Samuel, le foyer épileptique serait identifié dans l’hémisphère droit de son cerveau, puis se propagerait de l’autre côté, où se trouve notamment le langage.

«Actuellement, son hémisphère malade contamine l’hémisphère sain, de façon continuelle», explique le Dr Osterman.

Étape vers la guérison

L’intervention se veut en fait une «étape» vers l’éventuelle guérison de Samuel. La callosotomie a ainsi 20% de chances de le libérer complètement de ses convulsions, explique le spécialiste.

«Ce n’est pas énorme, mais nous aurons ensuite de meilleures chances de changer la qualité de vie de Samuel, en démasquant le foyer spécifique [de l’épilepsie] pour ainsi le traiter de façon plus ciblé. Si on peut identifier le foyer, on augmente ses chances de guérison à 75-80%», dit-il.

L’intervention devrait aussi donner des explications quant aux causes du Syndrome de Samuel, alors que des biopsies seront pratiquées sur les tissus retirés. «On ne sait pas pourquoi Samuel a cette épilepsie catastrophique, qui a un impact énorme sur son développement», questionne l’expert.

Risques

Cette délicate opération n’est toutefois pas sans risque, prévient le neuropédiatre.

Même s’il est «extrêmement» rare chez les enfants de moins de 10 ans, un «syndrome de déconnexion» pourrait être observé chez Samuel, à la suite de son opération.

«Ça peut avoir un impact sur la mémoire, le langage ou la coordination. Parfois, ce n’est que temporaire et ça peut durer que quelques mois», explique le Dr Osterman.

Par ailleurs, les risques d’infections, d’arrêt cardio-vasculaire (ACV) et d’hémorragie sont estimés entre 2% et 3%, soutient le docteur.

Le syndrome de Lennox-Gastaut

Forme sévère d’épilepsie qui touche principalement les enfants

Plusieurs enfants atteints ne répondent pas aux médicaments

Fréquence et intensité des convulsions très importantes, voire quotidiennes

Crises épileptiques généralisées, c’est-à-dire qui affectent toutes les parties du cerveau, causant notamment des retards de développement