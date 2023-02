«Trop de gens qui le veulent»: des loyers qui montent... pendant la visite

Profitant d’une forte demande, des propriétaires font grimper le prix des loyers dès la fin d’un bail ou avant même la fin de la visite d’un futur locataire, ne laissant aucune chance aux personnes à faibles revenus.

« Je suis allé visiter un 4 1/2 pour moi et mon fils, qui était affiché à 1420 $. Mais à la fin de la visite, [le propriétaire] m’a dit qu’avec la demande il va devoir le monter à 1520 $ parce qu’il y a “trop de gens qui le veulent” », déplore Vincent Michaux St-Louis, qui cherche un logement à la suite d’une séparation.

Impossible pour cet enseignant de payer ce prix. Car même avec un bon salaire, cela représenterait plus de 63 % de son revenu net.

« À 1520 $ par mois, ce n’est pas compliqué, je ne peux juste pas. Avec un enfant, je me mettrais dans le trou », explique le père de famille.

Alors, à cause des prix, ce dernier commence même à regarder les 3 1/2.

« Avec un salaire d’enseignant, me semble que je devrais être capable de me loger dans un 4 1/2 dans Hochelaga », s’exaspère-t-il.

D’autres locataires se rendent compte que leur propriétaire augmente très fortement les loyers lorsqu’ils ne reconduisent pas le bail. C’est notamment le cas d’une locataire de Repentigny qui a vu le prix de son logement passer de 810 $ à 1050 $.

« Il y a de la moisissure dans le plancher et on a des coquerelles, c’est pour ça qu’on quitte. Ça nous a beaucoup surpris de voir qu’il voulait louer aussi cher. [...] Je ne vois pas comment les gens seuls peuvent se payer ces logements », se questionne Sophie Bélanger Daoust, 24 ans.

Marché du logement

Si M. Michaux St-Louis comprend que rien n’empêche les propriétaires d’augmenter les prix comme ils le souhaitent, il regrette que les loyers soient maintenant fixés en fonction de l’offre et de la demande.

« Les propriétaires abusent d’un marché, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. N’importe qui qui cherche à faire de l’argent ferait la même chose. Juste en posant une annonce, le gars a 50 visites, alors c’est sûr qu’il va monter le prix, c’est légal alors pourquoi ne le ferait-il pas ? » lance-t-il.

Pour ce dernier, il faut que le gouvernement mette sur pied un système pour réglementer ces hausses qui empêchent de nombreuses personnes de trouver des logements décents.

Contestation

Et ce genre d’augmentation face à la demande est de plus en plus fréquente, déplore Véronique Laflamme, du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

« On est vraiment dans un contexte où il y a toutes sortes d’abus, mais où les mesures qui sont prévues ne sont pas suffisantes pour empêcher l’explosion des coûts des loyers », soutient la porte-parole de l’organisme Véronique Laflamme.

Martin Blanchard, co-porte-parole du Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec (RCLALQ), abonde dans le même sens.

« C’est totalement illégal au niveau de la fixation du loyer, mais le problème, c’est que ce n’est absolument pas balisé ou contrôlé par le Tribunal administratif du logement [TAL] et par la loi qui s’entêtent à ne pas regarder cette facette-là du problème », dénonce-t-il.