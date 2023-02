MARTEL (née THÉRIAULT)

Solange



Le 18 février 2023, Mme Solange Martel (née Thériault) est décédée à Montréal, à l'âge de 86 ans. Elle rejoint son amour M. Yves Martel.Elle laisse dans le deuil ses 2 filles : Johanne (Michel) et Carole (Omer), ses petits-enfants : Laurence et Pascale Martel, Thierry, Didier et Manuel Cardyn, ses soeurs et frère : Odile et Murielle Thériault, feu Cécile et Lawrence, sa belle-soeur Pierrette Martel, ses neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 1255 Av. Beaumont Mont-Royal,vendredi le 24 février 2023 de 13h à 17h suivi d'une cérémonie au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.