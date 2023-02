Inflation: les prix augmentent plus vite que les revenus des Québécois

Pour une majorité de Québécois (65 %), les prix augmentent plus rapidement que leur revenu.

C’est ce que révèle un sondage publié mercredi. Les données montrent que 66 % des Québécois s’inquiètent de l’augmentation du coût de la vie et de ses conséquences sur leurs finances.

Le paiement des dépenses quotidiennes (42 %), l’épargne en cas d’urgence (43 %) et le remboursement des dettes (33 %) se retrouvent en tête de liste de leurs préoccupations.

De plus, même si le taux de chômage a reculé dans la province, le revenu des Québécois ne croît pas au même rythme que l'inflation et 65 % des personnes interrogées affirment que la hausse du coût de la vie est plus rapide que l'augmentation de leur revenu. Ce pourcentage atteint 71 % à l’échelle du pays.

Les Québécois sont toutefois les moins inquiets au Canada lorsqu’il est question de leurs finances. En effet, pour 17 %, leur situation financière leur cause un grand stress, alors que ce pourcentage atteint 32 % pour les Albertains. La moyenne au Canada est de 26 %.

Les Canadiens inquiets 15 heures par semaine

Le sondage montre également que les Canadiens s'inquiètent de leurs finances durant 15 heures par semaine, alors que c'était plutôt 10 heures par semaine à la même période l'an dernier. Ce nombre d'heures correspond à peu près à 31 jours par année, soit l'équivalent d'un emploi à temps partiel.

Le sondage a été mené par Maru/Blue pour le compte de la Banque Scotia, auprès de 1505 Canadiens les 24 et 25 janvier dernier.