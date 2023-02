John Gibson a-t-il besoin d’aide?

Derrière la faible brigade défensive des Ducks d’Anaheim, John Gibson fait ce qu’il peut. L’Américain est de loin le gardien le plus occupé de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans les dernières années, lui qui collectionne les performances de 50 arrêts et plus.

Lors des deux plus récentes semaines, Gibson a bloqué 53 des 59 lancers des Penguins de Pittsburgh, le 10 février, avant de récidiver avec 51 parades contre les Panthers de la Floride dans un revers de 4 à 3, lundi.

L’équipe californienne a perdu ses six derniers matchs et le gardien numéro 1 a connu la défaite à ses cinq plus récents départs. Gibson fait ce qu’il peut, mais les journées se suivent et se ressemblent pour les «Canards».

Depuis 2017, il a bloqué plus de 47 lancers huit fois, plus que n’importe quel autre portier de la LNH. Pourtant, il n’a pas défendu la cage des Ducks pour plus de 60 matchs en une campagne, mais il faut croire que l’homme masqué de 29 ans est un véritable aimant à rondelles.

En 2022-2023, Gibson montre un dossier de 10-23-6, une moyenne de buts alloués de 4,07 et un taux d’efficacité de ,898. Anthony Stolarz (19 matchs) et Lukas Dostal (9 matchs) ont aussi pris le relais au cours de la saison.

Les meilleures performances de John Gibson depuis 2017