La mort présumée de ce leader complotiste démentie par sa fille

La fille d’un leader conspirationniste du Québec exhorte les internautes à cesser de diffuser de fausses informations et de récolter de l’argent en son nom, alors qu'elle tente de faire confirmer le décès de son père réfugié au Brésil.

«On ne sait même plus quoi en penser. C’est une histoire horrible. Normalement, on aurait pu trouver un corps ou des preuves. On n’a rien et personne ne nous répond. C’est décourageant», soupire Kelly Liberty St-Pierre Beauchamp.

Photo fournie par Kelly Liberty St-Pierre Beauchamp

Cette Montréalaise de 23 ans a appris sur les réseaux sociaux que son père, Yan Beauchamp-Boucher, serait mort au Brésil. Un internaute nommé Steve Pinette en a fait l’annonce dans une vidéo publiée le 17 février dernier dans un groupe sur Facebook nommé «Expats Québécois au Brésil».

«Yan est décédé. Ça fait deux jours que je l’ai appris, prétend M. Pinette. [...] Il était doublement vacciné, donc probablement une mort subite. Encore là, il y a encore des investigations qui vont se faire.»

Tout plaqué pour le Brésil

Kelly Liberty St-Pierre Beauchamp confie au Journal qu’elle est loin d’être une complotiste, contrairement à son paternel de 43 ans. Ce dernier, entre autres choses, a organisé un «convoi de la liberté» à Montréal en avril 2022 pour dénoncer les règles sanitaires en vigueur à l’époque.

«J’ai essayé de contacter Steve sur Facebook pour avoir des preuves de son décès, mais il m’a bloquée. Je ne parlais plus à mon père. Il est cocaïnomane et a tout vendu au Québec pour aller vivre au Brésil en décembre 2022. Je ne lui ai pas parlé depuis le 3 février... le jour de ma fête», raconte la jeune femme.

Les fausses nouvelles entourant le présumé décès de Yan Beauchamp-Boucher sont rapidement devenues virales depuis quelques jours. Plusieurs leaders complotistes ont d’ailleurs diffusé des informations erronées pour mousser leur popularité sur le web, critique Mme St-Pierre Beauchamp.

«Des gens ont même inventé que j’ai été violée par lui, soupire-t-elle. D’autres ont voulu faire des levées de fonds pour lui ramasser de l’argent, sans même le consentement de sa famille et sans savoir s’il était vraiment mort. Ça va loin et c’est rendu inhumain!»

Un mensonge?

La jeune Québécoise tente en vain d’obtenir des réponses des autorités sur cette mystérieuse disparition en Amérique du Sud.

«Mon père serait le genre de personne à mentir pour avoir de l’argent, admet Kelly Liberty St-Pierre Beauchamp. Tant que je n’ai pas de preuves ou de traces concrètes qu’il est mort, je n’y croirai pas. Il m’en a tellement fait voir de toutes les couleurs depuis que je suis petite.»

Photo d'archives, Agence QMI (Thierry Laforce)

D'ailleurs, les questions qu'elle a posées à l’Ambassade du Canada au Brésil, au coroner ou encore aux autorités brésiliennes à ce sujet n'ont obtenu aucune réponse.

Contacté à ce sujet, le Bureau du coroner indique au Journal ne pas avoir été avisé du décès de Yan Beauchamp-Boucher. «Nous ne pouvons donc confirmer ou infirmer ces informations», explique-t-on dans un courriel.

«J’aimerais aller au Brésil moi-même vérifier, mais j’ai peur pour ma sécurité. Je ne sais pas si mon père a été tué ou s’il avait une dette de drogue là-bas. On se prépare au pire, mais on veut des réponses», laisse tomber Kelly Liberty St-Pierre Beauchamp.