Le film québécois «Viking» récolte 13 nominations au gala des prix Écrans canadiens

Grâce à une récolte de 13 nominations, la comédie dramatique Viking, du cinéaste québécois Stéphane Lafleur, part parmi les favoris en vue de la prochaine cérémonie des prix Écrans canadiens qui aura lieu le 16 avril prochain, à Toronto.

• À lire aussi: «Le plongeur»: un succès littéraire d’ici porté à l’écran par le cinéaste Francis Leclerc

• À lire aussi: Rendez-vous Québec Cinéma: 5 films à voir

Viking est en effet le film qui a obtenu le plus de nominations après le drame Brother, du réalisateur canadien Clement Virgo, qui en a décroché 14. Les Crimes du futur, la dernière offrande du vétéran David Cronenberg, fait aussi bonne figure avec 11 citations.

Viking est en lice notamment pour les prix de meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleure interprétation dans un premier rôle (Steve Laplante). Rappelons d’ailleurs que pour la première fois cette année, les catégories d’interprétation des prix Écrans canadiens sont non genrées.

Selon l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (qui organise le gala), le Québec est la province qui s’illustre le plus avec 32 nominations.

Parmi les autres films québécois qui se sont distingués, mentionnons Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, et Babysitter, de Monia Chokri, qui ont récolté respectivement six et cinq nominations.