Les 30 ans de la série culte célébrés sans Serge Thériault: six nouveaux épisodes de «La petite vie» en tournage ce printemps

La bonne humeur était contagieuse mercredi autour de la table où les comédiens de «La petite vie» étaient réunis pour confirmer leur retour prochain dans six nouveaux épisodes originaux.

L’auteur Claude Meunier, qui joue Ti-Mé / Popa dans la comédie culte était entouré de Josée Deschênes (Lison / Creton), Bernard Fortin (Rod), Rémy Girard (Pogo), Marc Labrèche (Rénald / Pinson), Diane Lavallée (Thérèse), Marc Messier (Réjean), Sylvie Potvin (Linda) et Guylaine Tremblay (Caro), pour faire l’annonce de ce «cadeau» que se fait la bande, celui de rejouer ensemble à l’occasion du 30e anniversaire de cette série qui a déjà attiré quatre millions de fidèles devant leur téléviseur.

«Tout le monde avait le goût de le faire», a dit Claude Meunier, parlant de l’excitation de lire ensemble les nouveaux textes en vue des tournages prévus dès la mi-avril.

Il ne manque que Serge Thériault, alias Moman, qui a décliné l’offre de reprendre son rôle aux côtés de son ami Claude Meunier, avec qui il a fait les 400 coups sur scène dans Paul et Paul et Ding et Dong.

«Serge Thériault ne sera pas là, mais Moman sera là tout le temps», notamment dans le premier épisode intitulé à juste titre «L'absente», a dit Claude Meunier. «Moman est présente dans notre cœur. Moman est très présente dans l’année, ça motive toutes les directions de chaque épisode.»

M. Meunier ne veut pas s'avancer trop sur la situation de son vieux complice.

«Je ne parlerai pas de Serge aujourd’hui, car je pense que c’est à lui d’en parler éventuellement quand il aura le goût.» Aux dernières nouvelles, l’artiste de 74 ans est reclus chez lui en raison d’une importante dépression, sujet d’ailleurs du documentaire «Dehors Serge dehors».

Deux ans de gestation

C’est la coprésidente d’Avanti Groupe, Monique Lamoureux, qui a suggéré à Claude Meunier de reprendre du service devant son ordinateur, il y a deux ans, pour pondre d’autres dialogues savoureux de «La petite vie» en vue du 30e anniversaire. «Je pensais que c’était fini», a indiqué Claude Meunier qui, après les quatre saisons originales, avait mis fin au projet «parce que c’était beaucoup d’ouvrage» d’écrire seul, lui qui avait également l’impression d’«avait fait le tour», même si les personnages n’ont jamais cessé de l’habiter.

Ces derniers auront bien entendu vieilli dans les nouveaux épisodes, mais on retrouvera les mêmes décors, les mêmes costumes extravagants, les rires du public en studio (non, on n’a jamais eu recours à des rires en canne, a juré le réalisateur Pierre Séguin) et il y aura des invités, l’une des marques de commerce de la comédie diffusée de 1993 à 1996, en plus des trois épisodes spéciaux. Les reprises, qui n’ont jamais cessé ces dernières décennies, continuent d’ailleurs d’attirer des centaines de milliers de téléspectateurs chaque semaine.

Claude Meunier dit que le sort de Moman sera une surprise. Quant à son personnage, Ti-Mé, il se morfond et s’ennuie de sa femme avec qui il dormait debout. Rénald vit une «retraite angoissante», Lison a décroché un emploi «secondaire» dans la publicité, Réjean «sort d’une drôle de place», Thérèse est beaucoup dans la spiritualité, Pogo commence à avoir des problèmes de mémoire, Caro revient de loin et Rod a aussi connu une période difficile. «J’ai finalement juste suivi les personnages qui vieillissent, en gardant leurs caractéristiques, ils sont vivants, dans ma tête ils existent», a laissé entendre Claude Meunier.

Produits par Avanti-Toast, les six nouveaux épisodes de «La petite vie» seront réalisés par Pierre Séguin et mis en scène par Josée Fortier, deux piliers de la première heure. Ils seront disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2023-2024.

Ils ont dit...

Claude Meunier, auteur et interprète de Ti-Mé / Popa au sujet de l’absence de Serge Thériault à qui il a promis d’envoyer les nouveaux textes: «Bien oui, c’est un deuil. J’ai parlé à Serge il n’y a pas si longtemps et c’est triste, puis lui-même trouve ça triste. Mais il n’est pas là et je ne peux pas rentrer dans les détails de ça. Mais la vie continue, la famille continue.»

Pierre Séguin, réalisateur: «On va tourner encore deux fois devant deux publics différents, en studio, avec un éclairage qui ne peut pas être trop ciblé comme en cinéma, parce que des perches se promènent. On reste dans le sitcom américain qui se fait depuis toujours. [...] Le montage sera peut-être un peu plus serré parce qu’on est tous un peu ailleurs». Il a ajouté: «On a tous un Réjean, une Lison, une Caro dans notre famille, mais ce n’est jamais nous autres!»

Marc Labrèche, alias Rénald / Pinson: «Le "timing" est bon, les intentions sont bonnes. [...] Six demi-heures, c’est juste parfait, on n’étire pas la sauce.»

Marc Messier, alias Réjean: «Le fait que Claude écrive quelque chose qui se passe de nos jours, mais dans le contexte de "La petite vie", qui a un côté intemporel aussi parce que c’est tellement au 10e degré, c’est très drôle, je peux vous dire que c’est aussi drôle que ce l’était»

Josée Deschênes, alias Lison / Creton: «C’est un cadeau qu’on fait et qu’on se fait!» Elle a ajouté: «J’ai entendu un nouveau mot, qui s’appelle "cretonner", soit s’habiller toute de la même couleur!»

Bernard Fortin, alias Rod: «Ça fait 30 ans qu’on me dit: "veux-tu qu’on fasse ton lavage!"»

Diane Lavallée, alias Thérèse «streak-blé-d’Inde-patates»: «On s’aime tout le monde, c’est la famille»