Mauvais sondage: voici pourquoi Trudeau et les libéraux sont en baisse au Québec

Le Parti libéral du Canada s’inquiète actuellement: les sondages sont mauvais pour lui au Canada. Le Parti conservateur le dépasse, et s’il y avait des élections demain, Pierre Poilievre se retrouverait probablement premier ministre. Comme si un cycle politique se terminait et que les Canadiens s’apprêtaient à vouloir essayer «autre chose», sans trop savoir ce qu’est cette autre chose.

Il en est de même au Québec. Le PLC est en régression, même s’il maintient sa base, car les changements démographiques des 25 dernières années lui offrent un socle électoral inamovible.

Sa régression québécoise s’explique de bien des manières, et on est en droit de croire que le gouvernement Trudeau paye le prix de son multiculturalisme fanatisé, qui entre en contradiction avec les tendances politiques les plus profondes de la société québécoise. Les Québécois ressentent au fond de leur âme l’idéologie du PLC comme une idéologie qui fait de leur existence comme peuple un problème.

On a ainsi vu le PLC, depuis quelques mois, plaider pour l’augmentation des seuils d’immigration à 500 000 par année, dans la perspective d’un Canada de 100 millions d’habitants à la fin du siècle. Le Québec subirait dans ce scénario une noyade démographique totale.

On l’a vu mettre de l’avant une responsable de la lutte contre l’islamophobie qui diabolise les Québécois en plus de proposer une vision de l’islam qui flirte dangereusement avec l’islam politique et qui criminalise idéologiquement la laïcité.

On l’a vu aussi faire la sourde oreille à propos du chemin Roxham alors que les Québécois veulent le fermer.

Sans oublier sa volonté affichée d’humilier les provinces et le Québec autour de la question des transferts en santé.

Tout cela finit par peser lourdement.

Alors, revenons à la réaction probable du système médiatique canadien devant la possibilité d’une défaite de Justin Trudeau. Il s’agira, on peut s’y attendre, d’une réaction paniquée. On ne bouscule pas le parti naturel de gouvernement sans subir une véritable contre-offensive médiatique.

La méthode est connue: dès lors que le PLC est en véritable ascension, l’intelligentsia canadienne présente ce dernier comme un repaire de cryptotalibans qui, s’ils prenaient le pouvoir, piétineraient les droits des femmes en plus de détruire l’environnement et de sacrifier le modèle social canadien. Le Parti conservateur serait un parti de gens mauvais.

Tout cela dans l’espoir que les électeurs du NPD se rabattent sur le PLC et que les électeurs hésitants tentés par le changement se rabattent aussi sur Justin Trudeau à la manière d’une valeur sûre.

Nous verrons si cette méthode fonctionnera encore cette fois. Elle est généralement d’une efficacité redoutable. C’est la grosse machine à faire peur du PLC. Elle est d’autant plus efficace que le Parti conservateur est généralement incapable de se défendre idéologiquement, car il a tendance à se comporter simplement comme une version pâle du PLC, dont il critique les excès politiques sans critiquer les fondements idéologiques.

La grosse machine à faire peur du PLC ne peint pas toujours le diable sous les mêmes traits. Mais elle présente toujours les adversaires du PLC et de l’idéologie qui l’anime comme un diable.

C’est une constante dans l’histoire et cela ne changera pas.