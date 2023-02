Meurtre du Nouvel An: l’accusé plaide coupable d’homicide involontaire

Trois ans après la mort brutale de son fils, poignardé à mort au centre-ville de Montréal à la veille du Nouvel An, une mère reste inconsolable, tout en espérant que la sentence de 12 ans imposée à l’accusé puisse mettre un peu de baume sur son cœur.

«Cette date me marquera à jamais. Mes cauchemars et flash-back augmentent, mon nœud grossit et à l’année longue, je craindrai la fin d’année», a déclaré la mère d’Ylles Bessaou dans une lettre lue à la cour, ce mercredi, au palais de justice de Montréal.

C’est que trois ans après la mort brutale de son fils de 26 ans, la dame dit rester hantée par ce crime qui remonte au 31 décembre 2019.

Cette nuit-là, M. Bessaou se trouvait au centre-ville de Montréal quand son chemin a croisé celui d’Everoy Renaldo Gerald, un vendeur d’héroïne. Selon le résumé des faits déposé à la cour, une apparence de dispute serait survenue entre les deux hommes quand Gerald s’est mis à poignarder la victime.

«[M. Bessaou] s’est effondré au sol, indique le document de cour. L’accusé a alors saisi un couteau au sol et s’est enfui.»

Une autopsie a révélé que la victime a été poignardée à cinq reprises, dont au cœur.

«Je n’ai pas pu le serrer dans mes bras, j’aurais voulu le voir une dernière fois, lui dire un dernier mot, lui dire que je l’aimais et que maman est avec toi, a écrit la mère de la victime. Trop vite, il m’a été arraché, brutalement poignardé. Sa mort, je l’ai ressentie en me réveillant en sursaut, la nuit.»

Accusation réduite

Gerald, de son côté, a été arrêté une semaine plus tard. Lors de son arrestation, il portait un manteau encore taché du sang de la victime.

Accusé de meurtre au deuxième degré, il devait subir son procès dans les prochains moins. Mais à la suite de discussions entre Me Pierre-Olivier Bolduc de la Couronne et Me Tom Pentefountas de la défense, l’accusation a finalement été réduite, si bien qu’il a plaidé coupable ce matin d’homicide involontaire, lui évitant du même coup la prison à vie.

Gerald a également plaidé coupable à des accusations en lien avec la possession de crack et d’héroïne dans le but d’en faire le trafic.

À la suggestion des parties, le juge James L. Brunton a condamné Gerald à une peine globale de 12 ans de pénitencier.

«Je regrette profondément mes gestes, et je m’excuse pour mes actes. Je suis désolé pour la peine et la tristesse que j’ai causées», a-t-il déclaré, la tête basse, avant de reprendre le chemin de la détention.