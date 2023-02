Nos artistes résistants

Quel lamentable exemple que celui du chanteur pop Jérôme Couture qui jette son identité québécoise et sa langue aux orties pour allègrement angliciser son nom en adoptant celui de Jay Kutcher pour faire carrière aux États-Unis !

Contrairement à ce ti-coune qui s’imagine réussir dans la vie auprès des Américains, il y a pourtant chez nous des artistes qui résistent.

Si je regarde du côté de l’émission La Voix, et non pas The Voice comme en France, je vois Marjo, notre rockeuse nationale, qui se fait l’avocate de la cause du Québec quand il le faut.

Je vois Mario Pelchat, à la voix magnifique, qui n’a jamais lâché sa langue.

Je vois aussi Corneille, qui a grandi dans un pays, le Rwanda, pourtant tenté par l’anglicisation, qui défend la beauté de la chanson française.

Langue de Stromae

À côté de groupes revendicateurs comme Loco Locass, il y en a pour qui la langue française est le véhicule artistique naturel, et c’est tant mieux.

Le regretté Karim Ouellet nous avait aventuré dans un univers musical pop teinté de soul dans la langue de Vigneault et Stromae.

Quant à sa sœur, Sarahmée, son rap est fabriqué au Québec.

La musique à la mode de l’heure, pop, rap, hip-hop, et même le country que veut chanter Jérôme/Jay Couture/Kutcher, peut toujours se chanter en français.

D’où vient cette impulsion de passer à l’anglais ?

Rabaissement

J’aime mieux un PDG d’Air Canada unilingue anglais qui se fout de nous, comme Michael Rousseau, qu’un chanteur pop qui annonce son « américanométamorphose ». Le premier nous insulte. Le deuxième nous rapetisse.

Quand je pense à nos grands Québécois­­­ bien connus, comme Gregory Charles, Boucar Diouf, Kim Thuy ou Dany Laferrière, j’ai toujours honte à l’idée que des niochons dans la rue qui ne les reconnaissent pas auront souvent le réflexe de leur parler... en anglais !