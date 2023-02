Nouvelle croissance du PIB au Québec en novembre 2022

Les indicateurs économiques révèlent que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,2 % au Québec en novembre 2022, à la suite d’une baisse de 0,6 % en octobre.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a expliqué lundi que le niveau de production des industries de services a augmenté de 0,3 % en novembre, à la suite d'une baisse de 0,6 % en octobre.

En effet, le commerce de gros (+ 1,5 %), les soins de santé et l'assistance sociale (+ 0,7 %) et le transport et l'entreposage (+ 1,4 %) ont affiché les hausses les plus notables, tandis que le commerce de détail s'est replié de 0,9 %.

Le niveau de production des industries de biens a diminué de 0,1 % en novembre, après une hausse de 0,9 % en octobre.

En novembre, l'extraction minière, l'exploitation en carrière, et l'extraction de pétrole et de gaz (- 4,2 %) ainsi que l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (- 2,5 %) ont connu les baisses les plus importantes, alors que la fabrication a enregistré une hausse de 1 %.

Augmentation de 3 % depuis le début de l’année

Pour les onze premiers mois de l'année 2022, le PIB réel du Québec est de 3 % plus élevé que celui des mêmes mois de 2021, selon l’ISQ.

Les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 5,6 %), le transport et l'entreposage (+ 10,8 %), les services d'hébergement et de restauration (+ 22,7 %), la fabrication (+ 2,8 %) ainsi que les services d'enseignement (+ 5,5 %) ont notamment contribué à cette croissance.

Selon les informations publiées par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,1 % en novembre 2022, par rapport au mois précédent.