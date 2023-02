«On sera plus solides que bien des couples!»: 7 gars partagent un compte conjoint

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Les Chillionnaires, dont les membres vivent et brassent des affaires sous un même toit, réalisent enfin un vieux rêve : une banque leur a finalement consenti un compte conjoint à sept personnes.

À la suite de ma chronique au sujet de leur compagnie « communo-capitaliste » parue dans Le Journal, les Chillionnaires me racontent qu’ils se font soudain prendre davantage au sérieux, eux qui se butaient depuis plus de 10 ans, à la méfiance et au scepticisme.

« C’est comme devenu valide dans l’esprit des gens, notre modèle, à partir du moment où la médiatisation nous a permis de nous expliquer et de répondre à des questions en entrevue », me dit Jack Blouin, le président.

« Avant, on était vus comme des jeunes qui chillent, mais là, les gens se disent : “Attends minute ! Ce n’est vraiment pas bête, leur manière de faire !” »

Plus solides qu’un couple

« La Banque Nationale nous avait déjà dit non pour le compte à sept, ainsi que d’autres institutions financières », raconte Guillaume Carpentier, le responsable de la comptabilité du groupe.

« Sans doute qu’ils ont des problèmes avec les comptes conjoints quand des couples se défont... mais à nous sept comme associés, on sera beaucoup plus solides que bien des couples ! »

Photo Martin Alarie

Comme tout le monde puisera dans le même compte, M. Carpentier n’aura plus à virer à tout bout de champ des montants d’un compte à un autre pour égaliser les dépenses.

Tous pour un

Le compte conjoint servira certes aux dépenses collectives, mais aussi à toutes les dépenses individuelles, y compris les soldes de cartes de crédit et les remboursements de prêts et bourses.

« Une fois que t’es dans le groupe, le groupe prend tes dépenses en charge, y compris les dettes d’étude », dit M. Carpentier.

« Je n’ai jamais vu de compte à sept personnes en 40 ans de journalisme économique », me dit Stéphane Desjardins, qui chronique dans le cahier Argent du Journal.

« C’est flyé, mais c’est réjouissant et ça montre que les banques se font de plus en plus flexibles sous la pression des nouvelles technologies financières. »