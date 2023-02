Possible crime d'honneur: un père pakistanais arrêté pour le meurtre de ses deux filles

Le père de deux jeunes femmes résidant en Espagne et assassinées en mai 2022 au Pakistan dans un probable « crime d’honneur », après s’être opposées à leur mariage forcé, a été arrêté mercredi près de Barcelone, a-t-on appris de source policière.

Cette interpellation a eu lieu à Terrassa, ville de la région de Catalogne (nord-est de l’Espagne), où réside la famille, a indiqué cette source à l’AFP.

Six autres membres de la famille d’Aneesa et d’Arooj Abbas, dont un de leurs frères et un oncle, soupçonnés d’avoir commis ce double assassinat, avaient déjà été arrêtés au Pakistan peu de temps après les faits.

La police pakistanaise considère que les deux jeunes femmes ont été tuées pour « l’honneur », une pratique patriarcale qui consiste à tuer des femmes pour laver l’honneur familial, une notion profondément ancrée dans ce pays très conservateur.

Aneesa et Arooj, respectivement âgées de 24 et 21 ans, cherchaient à se séparer de leurs maris pakistanais qui étaient également leurs cousins. Elles avaient été attirées en mai 2022 à Gujrat, ville de l’est du Pakistan, où elles avaient été étranglées et abattues, avait alors expliqué le porte-parole de la police de Gujrat, Nauman Hassan.

« La famille a créé une histoire pour les convaincre de venir pour quelques jours au Pakistan », avait-il déclaré à l’AFP.

Selon le quotidien espagnol El Pais, leur famille leur avait dit que leur mère, qui se trouvait à Gujrat, était malade. Cette dernière, qui aurait entendu les membres de sa famille attaquer ses filles, a désigné l’un de ses fils comme le principal responsable, a indiqué le journal.

D’après la police pakistanaise, les deux soeurs subissaient des « pressions » de la part de leurs conjoints pour qu’elles les aident à émigrer en Espagne.

Au Pakistan, la police a enregistré plus de 470 crimes dits d’ « honneur » en 2021, selon la Commission des droits de l’Homme du Pakistan (HRCP). De nombreux cas ne sont toutefois pas signalés car les familles ont tendance à protéger les responsables.