Pour vaincre l’apathie, il faut s’y attaquer de front

De plus en plus de Québécoises et de Québécois vivent dans des maisons pour retraités parce qu’ils sont seuls et qu’ils veulent recevoir de l’aide en cas de problèmes de santé. Plusieurs cependant y habitent parce que ce sont des lieux de convivialité et de rapprochement avec les autres. Ce qui est mon cas.

Imaginez-vous que dans la maison où je suis, tout le monde se plaignait de l’atmosphère mortuaire du lieu et en blâmait le directeur quand je suis arrivée dans la place il y a un an. Comme en dehors de ça tout y était parfait, incluant la cuisine, ce qui est rare dans beaucoup d’endroits semblables, moi et mon mari on a pris le taureau par les cornes et on a décidé de participer à changer les choses.

On a initié des activités de groupe, organisé un club de lecture avec échange de livres entre les participants, en plus de programmer des discussions de groupe sur certains thèmes tirés des livres. On a même mis sur pied des soirées thématiques, et tout ça, avec l’accord de la direction qui a fini par s’intéresser à ce qu’on a accompli. Ce qui prouve que quand on veut on peut !

Résidente impliquée

Votre lettre m’est parvenue à peu près en même temps que celle qui la précède. Je trouvais que votre exemple était propice à stimuler sa signataire à agir.