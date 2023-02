Québec doit stopper le «crédit abusif»

Les Québécois payent trop cher depuis des années pour leurs cartes de crédit et leurs prêts hypothécaires, déplore la députée libérale Marwah Rizqy, qui va déposer un projet de loi pour contrer le crédit « abusif ».

« On a la chance de devenir un chef de file en la matière au Canada et d’avoir un vrai impact sur le portefeuille des gens », avance l’élue de Saint-Laurent en entrevue au Journal.

Mme Rizqy souhaite s’attaquer à « tous les prêts sans exception », qui seraient séparés en trois catégories : le long terme immobilier avec le prêt hypothécaire, le court terme avec la marge de crédit et le crédit de consommation de tous les jours avec la carte de crédit.

Elle s’inspire d’une loi française adoptée en 2016 qui encadre le prêt usuraire et qui limite les taux d’intérêt applicables.

De fortes amendes sont prévues pour les récalcitrants.

Cette loi prévoit un mécanisme grâce auquel le taux maximal que peut charger un prêteur est calculé tous les trois mois.

Au 1er février, par exemple, une carte de crédit avec une limite de plus de 6000 euros ne peut dépasser 6,07 % de taux d’intérêt, car le taux effectif pratiqué au cours des trois mois précédents était de 4,55 %.

« C’est le temps de sonner la fin de la récréation au Québec », lance la députée, qui rappelle que la grande majorité des cartes de crédit, ici, viennent avec un taux de 19 % à 27 %.

Elle en profite aussi pour glisser que Visa, « qui détient 60 % du marché mondial de la carte de crédit », a réalisé des profits de 8 milliards $ US au cours des trois derniers mois de 2022, une hausse de 12 %.

Aucun doute pour elle : il faut que les émetteurs de carte de crédit réduisent leur taux au Québec, et de beaucoup.

Pas juste la carte de crédit

En France, actuellement, le taux d’usure applicable à un prêt hypothécaire à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus est de 3,79 % et le taux variable est bloqué à 3,63 %.

« Beaucoup de Québécois ont vu passer leur taux hypothécaire de 2 % à 6 % au cours de la dernière année. C’est abusif », insiste Mme Rizqy.

La France a été une pionnière en la matière, avance la députée, et sa loi fonctionne très bien.

« Il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au Québec. On a toute l’autonomie législative nécessaire », assure-t-elle.

Le taux d’usure prévu au Code criminel est de 60 % au Canada, un chiffre qui n’a pas bougé depuis de nombreuses années.

« Voyons ! Avec la réalité actuelle, alors que les gens font leur épicerie avec leur carte de crédit, c’est le temps d’agir », lance la députée.