Rester jeune en évitant un seul aliment, le secret d’un culturiste!

Comment rester jeune à 44 ans? Un culturiste semble avoir la réponse et il la doit à Arnold Schwarzenegger. Il évite de manger un seul aliment et assure qu’il a le physique d’un homme dans la vingtaine.

Derik Fay, PDG et fondateur de la société de capital-risque 3F Management en Floride, s’entraîne pratiquement tous les matins à l’aube. Il soutient qu’il a seulement 7% de gras et qu’il est en pleine forme.

Il affirme qu’il doit son corps musclé à la privation qu’il s’impose depuis des années en évitant une seule chose, le gâteau!

Arnold Schwarzenegger ne jurait selon Derik Fay que par ça aussi, ne jamais manger de gâteau.

Le père de deux adolescentes de 14 et 16 ans a pourtant la dent sucrée. Même quand ses filles mangent du gâteau au fromage, il résiste et n’en prend pas une bouchée.

«À part le jour de mon anniversaire, j’en mange un petit morceau pour être poli. Sinon, je n'ai pas mangé de gâteau depuis plus de 30 ans. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en forme et manger de gâteau, mais quand j’étais enfant, je me souviens d'Arnold Schwarzenegger qui disait qu’il ne mangeait jamais de dessert, et ça m'est resté en tête», raconte Derik Fay.

Le quadragénaire opte aussi pour une alimentation riche en protéines et faible en glucides afin de maintenir sa masse musculaire. Il est adepte de boissons protéinées, de poisson, de viande maigre et de légumes dont il compose principalement sa diète.