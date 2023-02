Retour sur le cafouillage du déneigement

Le cafouillage du déneigement, la fin de semaine du 10 février, durant laquelle convergeaient plusieurs événements à Québec, mérite d’être éclairci, surtout après les déclarations insensées du maire Marchand et de son bras droit, Pierre-Luc Lachance.

L’administration Marchand a été critiquée de toutes parts pour ses ratés, survenus en plein cœur du Carnaval, du Tournoi pee-wee, alors même que plusieurs citoyens se réunissaient dans les restaurants pour le Super Bowl et la Saint-Valentin.

Or, tout en promettant des améliorations, le maire n’a rien trouvé de mieux que de s’en remettre au fait que la politique avait été adoptée sous l’ancienne administration.

Quant à Pierre-Luc Lachance, il s’est excusé d’un côté de la bouche, tout en faisant de la désinformation de l’autre.

Pas une loi

M. Lachance a prétendu, vendredi, qu’il n’était «plus question de s’en tenir à la politique qui prévoit de ne pas enlever la neige les vendredis et samedis et d’organiser des opérations à la grandeur de la ville plutôt que par secteurs ciblés».

Mais la politique de déneigement de la Ville de Québec prévoit plutôt que les délais prévus pour l’enlèvement de la neige peuvent être allongés la fin de semaine ou lors de congés fériés.

En aucun cas il n’est mentionné qu’on ne doive pas l’enlever, ce qui n’a aucun sens puisque la sécurité publique doit toujours primer.

Qui plus est, faut-il le préciser, la politique de déneigement s’avère un guide, et non une loi.

Toute la latitude

À l’approche de grands événements, lorsque des précipitations importantes sont prévues, la Ville dispose de toute la latitude possible pour s’assurer que l’opération déneigement soit effectuée de manière efficace.

Ce ne fut pas le cas la fin de semaine du 10 février, et cela n’a rien à voir avec la politique. Ça ressemble plutôt à une mauvaise décision de ne pas enlever la neige la fin de semaine, peut-être pour épargner des coûts.

Le chef de l’opposition Claude Villeneuve a réclamé hier que la lumière soit faite sur les causes de ces ratés. Il souhaite que le vérificateur général se saisisse de la question. Le conseiller Stevens Mélançon a de nouveau réclamé un comité plénier sur le déneigement.

L’administration Marchand doit faire preuve de transparence.