«Sortez-moi d'ici!»: Colette Provencher en est ressorti grandie

Quand on lui a parlé de la nouvelle téléréalité «Sortez-moi d’ici!», Colette Provencher a beaucoup hésité.

«J’avais zéro confiance en moi [...], mais tout le monde me disait que c’était fait pour moi. La petite Colette en dedans se disait «sont malade de me dire ça»», a-t-elle confié lors de son passage à l’émission «L’agenda LCN», dimanche dernier.

C’est finalement sous les encouragements de ses proches que la présentatrice météo a trouvé la force de plonger dans cette aventure aussi marquante qu’inoubliable, qui l’a également changé.

«Il y a une partie de moi qui est complètement transformée», a-t-elle soutenu.

«Moi qui je suis tous les jours, ce que je pense; il n’y a rien qui a changé à ce niveau-là, mais les peurs que j’avais, les craintes que j’avais et tout ce que j’avais à affronter, il y a quelque chose dans ça qui est complètement transformé», a-t-elle ensuite précisé.

Photo courtoisie

L’entraide plutôt que la compétition

Pour Colette Provencher, la force de cette téléréalité se trouve dans son concept, qui encourage l’entraide et le dépassement de soi, plutôt que la compétition face aux autres.

«Je n’aurais pas pu participer à une compétition où on m’aurait mis face à quelqu’un ou contre quelqu’un que je dois presque pousser pour tasser et faire mes pas», a-t-elle dit.

Tournée en juillet dernier en pleine jungle Costa Ricaine, «Sortez-moi d’ici!» est l’adaptation québécoise du format à succès britannique «I’m a Celebrity... Get MeOut of Here!». Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette en sont aux commandes.

Colette Provencher a joué pour la Maison Source Bleue, qui offre des soins palliatifs, et de la Fondation Mira.