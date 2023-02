Un parcours de ski urbain à Montréal dès vendredi

Le Quartier latin de la métropole québécoise vivra au rythme du ski et du snowboard acrobatiques à l’occasion d’Apik, un nouvel événement gratuit qui se déroulera du 24 février au 5 mars prochain.

Un parc à neige urbain sera érigé sur la rue Saint-Denis afin de faire vivre des sensations fortes aux amateurs de sports de neige.

Le volet compétitif d'Apik aura lieu le premier week-end de l’événement, soit samedi et dimanche. Également, une bourse de 20 000 $ sera remise au gagnant des compétitions de ski freestyle et de slopestyle. La deuxième semaine, qui coïncide avec la relâche scolaire, sera dédiée à ceux qui souhaitent s’initier au ski et à la planche à neige.

«Le but est de créer un événement rassembleur, tout en célébrant la relâche. C’est un peu l’esprit de la montagne en ville», a expliqué au bout du fil le producteur d'Apik, Micah Desforges, mardi.

L’organisateur s'attend à ce qu’il y ait environ 30 000 personnes au total lors des deux semaines d'activités.

Une logistique à prévoir

Un événement de la sorte demande une organisation importante, car le parcours sera construit à partir de neige artificielle. Celle-ci est fabriquée à Saint-Bruno-de-Montarville et elle sera transportée par camion au centre-ville de Montréal. L’endroit choisi par les organisateurs répond à toutes les exigences pour une compétition de la sorte.

«Sur la rue Saint-Denis, on a assez d’inclinaisons pour faire quelque chose d'amusant et pour l’aspect de la compétition, on rajoute de l'échafaud pour augmenter le dénivelé à 30 pieds. Ça va être vraiment impressionnant» a ajouté celui qui est aussi derrière le festival Jackalope.

Une étoile montante sera de la partie

Pour cette première édition, Desforges a confirmé la venue de l'athlète olympique Olivia Asselin.

La skieuse originaire de Lévis a mentionné en entrevue téléphonique que cet événement lui permettra de sortir du cadre habituel des compétitions régies par la Fédération internationale de ski.

«Un "rail jam" dans la rue va créer un très bon "vibe" et c'est agréable des compétitions comme ça [Apik] qui ne sont pas fédérées», a souligné l’athlète de 18 ans, mercredi.