Winners Vault: votre chance de gagner un voyage à Hawaï cette année

De retour cette année pour une quatrième édition, la page Instagram Winners Vault vient d’annoncer son tout nouveau concours.

Étant reconnu pour ses prix à vous en faire rêver plusieurs fois par année, elle célèbre cette édition en grand en faisant tirer un voyage à Hawaï pour deux personnes, ainsi que d’autres expériences incroyables.

Faire rayonner les compagnies d'ici et redonner à leur communauté, voilà l’objectif de Winners Vault avec la plus récente édition de ce concours unique en son genre au Québec.

C’est grâce à la générosité de précieux commanditaires – qui investissent dans le projet – que l’organisme québécois peut offrir des prix hors du commun à un large public plusieurs fois par année.

En partenariat avec les plus gros créateurs de contenu du Québec ainsi que les médias, l'équipe est fier de donner officiellement le coup d’envoi à ce grand concours, qui promet d'être un succès.

Vous suivez Emy-Jade Greaves, Alex Mentik, Clodelle et Elody Petit sur Instagram? Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous au compte des ambassadeurs de la quatrième édition du concours pour ne rien manquer!

Les prix à gagner cette année

Pour sa quatrième édition, le concours, qui se déroule du 22 février au 1er mars 2023 sur Instagram, ne risque certainement pas de vous décevoir! En effet, les participants courent la chance de remporter plus de 10 000 $ en prix, incluant:

- Un voyage à Hawaï pour deux personnes d’une durée d’une semaine

- Deux billets pour une journée au spa tout compris

- Deux billets pour Morgan Wallen (en spectacle le 23 septembre 2023 au Centre Bell)

- Des chaussures Air Jordan 1 Mocha de Nike

- Un iPhone 14 Pro Max d’Apple

- Un MacBook Pro 13 d’Apple

- Une PlayStation 5

- Des AirPods Max Silver d’Apple

- Trois prix de 350 $ en argent comptant

Pour participer, vous devez suivre le compte Instagram de Winners Vault et compléter toutes les étapes sur leur dernière publication. Vous devez aussi suivre tous les commanditaires du concours identifiés dans la liste de comptes suivis par Winners Vault.

À noter que le concours est enregistré à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ), le tirage est encadré par un huissier de justice et la remise des prix sera filmée.

«Avec Winners Vault, on est extrêmement fiers d’offrir une formule unique en son genre au Québec qui permet de proposer des prix absolument incroyables! On a la chance de collaborer avec des créateurs de contenu et des influenceurs locaux ainsi que des entreprises d’ici pour offrir des prix encore plus gros et alléchants à chaque édition. Ça nous permet de créer un phénomène viral sur les réseaux sociaux pendant une semaine », explique Charles Cyrenne-Grimard, le fondateur de Winners Vault.

Assurez-vous de suivre Winners Vault sur Instagram pour être au courant de tous les concours à venir. Sans oublier de vous inscrire à la quatrième édition, qui se déroule du 22 février au 1er mars 2023, pour courir la chance de remporter des prix renversants. Bonne chance à tous.tes!