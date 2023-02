BEAUCHAMP GODBOUT

Monique



Entourée de l'amour des siens, à la Maison Albatros de Trois-Rivières, le 18 février 2023, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Monique Beauchamp, épouse de feu Georges Godbout, demeurant à Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie Godbout (Luc Forcier) et Michel Godbout (Sylvie Jutras); ses petits-enfants: Isabelle Forcier (Mathieu Martin), Pierre-Luc Forcier (Cynthia Raymond) et Caroline Godbout; sa soeur et ses frères : Mariette Beauchamp, Guy Beauchamp (Yvette Chartrand), Claude Beauchamp (Francine Gougeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis au :TROIS-RIVIÈRES, QC, G8Z 1V6le dimanche 26 février, jour des funérailles, à partir de 9 h. Une liturgie de la Parole suivra à 11 h au Mémorial du Centre funéraire. Pour y assister par diffusion web :services-offerts/ceremonie-en-directVeuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.L'inhumation aura lieu au Repos St-François-d'Assise de Montréal à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du 5-J du Centre hospitalier régional ainsi qu'au personnel de la Maison Albatros pour les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Albatros Inc. (2115, avenue A, Trois-Rivières, Qc, G8Z 2X2).