Après le Super Bowl, Rihanna chantera aux Oscars

Après avoir fait parler d’elle avec le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, Rihanna récidivera, le 12 mars, lors de la Cérémonie des Oscars à Los Angeles.

La chanteuse originaire de la Barbade, qui attend un deuxième enfant, interprétera sa ballade Lift Me Up que l’on retrouve dans le film Black Panther : Wakanda Forever. Un titre qui n’a pas été chanté lors du spectacle de la mi-temps.

Lift Me Up est en nomination pour l’Oscar de la meilleure chanson originale pour un long-métrage.

Cette chanson est en nomination avec Applause (Tell It Like a Woman), Hold My Hand (Top Gun: Maverick), Naatu Naaatu (RRR) et This Is a Life (everything Everywhere All at Once).