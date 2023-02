Canadien: une contribution inattendue

VOORHEES, New Jersey | Souvent cette saison, la brigade défensive du Canadien en a surpris plusieurs. Malgré la jeunesse de ses membres, elle s’est bien tirée d’affaire près de son gardien.

Or, depuis le retour de la pause des étoiles, c’est l’aspect offensif de sa contribution qui retient l’attention. Au cours de ces six matchs, les arrières du Tricolore ont inscrit neuf des 22 buts de l’équipe.

«C’est encourageant de voir ça, a mentionné Martin St-Louis, au terme de l’entraînement tenu en banlieue de Philadelphie. Il faut continuer de s’améliorer dans ces concepts offensifs-là sans, toutefois, oublier notre travail défensif.»

Dire que lors des 51 premières joutes de la campagne, ils en avaient marqué que 12. Comment expliquer pareil revirement de situation?

«On fait un meilleur travail pour soutenir l’attaque, a souligné Mike Matheson. En début de saison, on faisait des passes à nos avants, puis on s’arrêtait là. On ne se joignait pas à eux.»

«On demande toujours aux attaquants de venir nous aider quand on est dans notre territoire. C’est un peu la même chose, mais à l’inverse», a-t-il poursuivi.

Matheson prend ses aises

Avec 14 points, dont trois buts, au compteur, Matheson pointe au deuxième rang des marqueurs chez les arrières du Canadien, un point derrière Jordan Harris. Cependant, le vétéran a disputé 30 matchs de moins.

De ces 14 points, près de la moitié (6) ont été inscrits depuis le retour du congé d’une dizaine de jours.

«Il joue du très bon hockey récemment. On voit qu’il commence à prendre sa place et à être plus à l’aise, a reconnu St-Louis. Ce n’est jamais facile changer d’équipe. L’adaptation ne se fait pas du jour au lendemain.»

Sans compter que l’athlète originaire de Pointe-Claire a raté 34 des 44 premiers matchs de la saison en raison d’une blessure.

«Quand j’ai recommencé, j’avais beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête. Maintenant, je me fais plus confiance. J’utilise un peu plus mon instinct», a indiqué le patineur de 28 ans.

Barron éclot

Justin Barron en est un autre qui n’a pas amorcé la saison avec l’équipe, mais qui a progressé grandement au cours des dernières semaines. On le sent beaucoup plus solide.

St-Louis est d’avis que d’avoir amorcé la saison dans la Ligue américaine lui a été bénéfique.

«Ça lui a donné l’occasion de travailler sur son jeu. Quand tu te retrouves là-bas, il faut que tu mettes les efforts. Ce n’est pas le temps de t’apitoyer sur ton sort.»

Les efforts, manifestement, l’arrière de 21 ans a mis durant ses quelques mois à Laval.

«Une fois rappelé, tu dois te battre. Tu dois démontrer que tu es un joueur fiable en qui l’entraîneur peut avoir confiance. Ce n’est qu’à partir de là que tu peux commencer à prendre tes aises offensivement», a raconté St-Louis.

Il semble que ce soit l’étape à laquelle est rendu Barron. Strictement en termes de production, il a fait bouger les cordages à trois occasions en six matchs.

«Justin a une touche offensive. Mais il ne pourra jamais atteindre son potentiel sans d’abord être un joueur responsable. Et c’est justement ce qu’on est en train de voir de lui en ce moment», a ajouté St-Louis.

Allen face aux Flyers

Matheson, Barron et leurs comparses tenteront de poursuivre sur leur lancée face aux Flyers. Ces derniers en arrachent par les temps qui courent.

Privée de Sean Couturier, de Ryan Ellis et de Cam Atkinson depuis le début de la saison, la troupe de John Tortorella n’a remporté que trois de ses 12 derniers matchs.

Il s’agira de la deuxième confrontation de la saison entre les deux équipes. Le 19 novembre, au Centre Bell, le Canadien avait remporté une dramatique victoire en tirs de barrage.

C’est Jake Allen qui sera envoyé devant le filet.