Comment me faire pardonner?

Contrairement à mon frère et sa famille, je ne me suis pas présentée au party de Noël préparé par ma mère pour nous réunir. J’étais dans une phase dépressive et je n’avais pas envie d’avoir à faire des gentillesses à du monde qui ne m’aime pas. Ma mère m’en veut depuis ce temps-là et je ne sais plus quoi inventer pour justifier mon absence. Lui dire la vérité ce serait montrer mon vrai visage et lui parler de mon problème, et je ne veux pas.

Une fille qui doute de tout

Pourquoi refuser de dire la vérité pure et dure à votre mère en vous complaisant dans des mensonges dont personne n’est dupe ? Si devant l’évidence de vos bonnes raisons d’avoir agi comme vous l’avez fait votre mère refuse encore de vous parler, ce sera son problème à elle et plus le vôtre. Certes, nul n’est forcé de se dévoiler aux autres, mais se montrer sous son vrai jour favorise une meilleure intimité et est générateur de confiance.